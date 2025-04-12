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Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
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Владимир Плющев рассказал, в чём «Ак Барс» уступает московскому «Динамо»

Владимир Плющев рассказал, в чём «Ак Барс» уступает московскому «Динамо»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и «Ак Барсом».

— Главным преимуществом «Динамо» называют то, что у него работают все звенья, в отличие от «Ак Барса».
— То, что у «Динамо» работают четыре звена – это заслуга тренерского штаба, который подготовил ребят, который их скомпоновал в определённые сочетания. И то, что четыре звена работают на протяжении всего матча – это плюс для команды, потому что нагрузка распределяется не всегда адекватно. Потому что есть игра в большинстве и меньшинстве. Тем более если у «Динамо» есть игроки, которые могут взять на себя решающее слово в завершении атаки – это хорошо.

А что касается «Ак Барса»… Да, в этом плане он немножко уступает, но тем не менее «Ак Барс» достаточно хорошо укомплектованная команда. Всё будет зависеть от того, насколько тренеры распорядятся своими подопечными, насколько правильную тактику они выберут против москвичей. Но в этой ситуации я всё-таки отдал бы пальму первенства москвичам, — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».

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