«Два абсолютно разных человека». Шарипзянов — о работе с Хартли и Буше

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о работе с главными тренерами омичей Ги Буше и Бобом Хартли.

«Я думал о сравнениях с Хартли, когда Ги Буше только пришёл, но в процессе понял, что это два абсолютно разных человека. Ясно, что их все сравнивают из-за того, что они североамериканцы. Это два абсолютно разных человека, но они оба очень хорошие тренеры и психологи. Хоккей Хартли чем-то похож на хоккей Буше, но во многом они отличаются», – приводит слова Шарипзянова Metaratings.

Напомним, ранее Шарипзянов выразил желание сыграть против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.