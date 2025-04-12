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Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:45 Мск
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«Динамо» Москва — «Ак Барс»: составы команд на первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: составы команд на первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 12 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)    
Матч «Динамо» — «Ак Барс» 12 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав «Динамо»:

Фото: «Динамо»

Состав «Ак Барса»:

Фото: Ак Барс

В первом раунде «Динамо» победило санкт-петербургский СКА со счётом 4-2 в серии. «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» со счётом 4-3.

Напомним, матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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