«Динамо» Москва — «Ак Барс»: составы команд на первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 12 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Динамо»:

Фото: «Динамо»

Состав «Ак Барса»:

Фото: Ак Барс

В первом раунде «Динамо» победило санкт-петербургский СКА со счётом 4-2 в серии. «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» со счётом 4-3.

Напомним, матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости