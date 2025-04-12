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Форвард «Северстали»: система у нас есть, просто со стороны выглядит так, будто её нет

Форвард «Северстали»: система у нас есть, просто со стороны выглядит так, будто её нет
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27-летний нападающий «Северстали» Николай Чебыкин высказался о системе игры череповецкого клуба при главном тренере Андрее Козыреве.

– Раньше вы играли в КХЛ в более системных командах вроде «Адмирала» и московского «Динамо». Что принципиально нового увидели у Козырева?
– В «Северстали» у Козырева тоже есть система. Просто она не вертикальная, как у Леонида Григорьевича [Тамбиева] и Алексея Николаевича [Кудашова]. Здесь нужно очень много делать работы, двигаться, открываться. Так что система у нас есть, просто со стороны она выглядит так, будто её нет.

На самом деле это не так – у нас очень длинные разборы игр, постоянные требования, когда и куда ты должен открываться, куда ты должен бежать и отдавать передачи. Просто в Череповце мы старались не выкидывать шайбу, не совершать так называемый бег заранее, как в «Адмирале» и «Динамо».

– Поясните для тех, кто не разбирается в хоккейной терминологии, что такое бег заранее?
– Это когда ты бежишь вперёд, а тебе должны шайбу туда выбросить. А в Череповце ты пытаешься играть в пас, — приводят слова Чебыкина «Известия».

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