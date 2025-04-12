Минское «Динамо» вышло вперёд в матче с «Трактором», забросив две шайбы за минуту

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду минское «Динамо». На момент написания новости идёт третий период, счёт 2:1 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 49-й минуте матча Илья Усов с передач Егора Борикова и Даниила Липского забросил первую шайбу минчан и сравнял счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Минуту спустя Роман Горбунов увеличил преимущество гостей. Ему ассистировали Вадим Мороз и Вадим Шипачёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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