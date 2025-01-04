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«Трактор» победил минское «Динамо», забросив три шайбы на последней минуте

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:2. Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 1-0.

Счёт открыл форвард хозяев Александр Кадейкин на 43-й минуте встречи. На 49-й минуте Илья Усов сравнял счёт в матче. Минуту спустя Роман Горбунов вывел гостей вперёд. В течение последней минуты встречи Максим Шабанов сравнял счёт в матче, Виталий Кравцов вывел команду вперёд, а Артём Блажиевский установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости