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Трактор — Динамо Мн, результат первого матча 12 апреля, счёт 4:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» победил минское «Динамо», забросив три шайбы на последней минуте
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:2. Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 1-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5)     1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5)     1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5)     2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5)     3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5)     4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)    

Счёт открыл форвард хозяев Александр Кадейкин на 43-й минуте встречи. На 49-й минуте Илья Усов сравнял счёт в матче. Минуту спустя Роман Горбунов вывел гостей вперёд. В течение последней минуты встречи Максим Шабанов сравнял счёт в матче, Виталий Кравцов вывел команду вперёд, а Артём Блажиевский установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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