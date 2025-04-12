«Трактор» установил рекорд скорострельности для одной команды в матче с минским «Динамо»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:2, забросив три шайбы на последней минуте встречи.

Две шайбы «Трактора» за 00:04 стали рекордными для розыгрышей Кубка Гагарина и повторением рекорда КХЛ. В 2023 году в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» шайбы Сергея Андронова и Шейна Принса также разделили всего четыре секунды.

Три шайбы челябинской команды за 00:22 стали также рекордными для розыгрышей Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд (00:33) был установлен в 2015 году в матче между «Авангардом» и «Барысом».

С учётом регулярного чемпионата это второй результат, рекорд принадлежит встрече между «Металлургом» и «Трактором» в 2009 году, тогда голами отметились Евгений Варламов, Александр Радулов и Пьер Дажене.

Оба достижения «Трактора» являются рекордами скорострельности для одной команды.