«Удачка отвернулась». Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн от «Трактора» в первом матче

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Хорошая игра, вернулись в неё, немного не дотерпели. Этот отскок, конечно… Надо было проконтролировать. Где-то удачка от нас отвернулась.

— Не почувствовали, что при 2:2 надо было взять тайм-аут?

— Нет.

— В третьем периоде на скамейке не было Волкова. Что с ним?

— Приболел. С ним всё хорошо.

— Его заменил Усов и забил – удачно сыграл?

— Вы же сами ответили. После большинства мы его выпустили в центре с двумя молодыми ребятами. Они здорово сыграли.

— Очень слабая игра на вбрасывании сегодня, в чём проблема?

— Сильная игра соперника на вбрасывании, в этом проблема.

— Горбунов и Шипачёв выбегали на пустые ворота, решили академично разыграть. Что-то говорили им, когда они не забили в пустые?

— Где они академично сыграли?

— Когда передача пошла вместо броска. Как можете это оценить?

— Это значит академично сыграл? Игрок принял такое решение, как могу оценить?

— Чувствуете, что молодые ребята на ваших глазах становятся более зрелыми?

— Согласен, для них новые вещи, обращаем внимание, что здесь очень важны мелочи. Они проходят этот этап, надеюсь, будут становиться сильнее, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.