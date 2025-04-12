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«Удачка отвернулась». Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн от «Трактора» в первом матче

«Удачка отвернулась». Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн от «Трактора» в первом матче
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5)     1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5)     1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5)     2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5)     3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5)     4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)    

— Хорошая игра, вернулись в неё, немного не дотерпели. Этот отскок, конечно… Надо было проконтролировать. Где-то удачка от нас отвернулась.

— Не почувствовали, что при 2:2 надо было взять тайм-аут?
— Нет.

— В третьем периоде на скамейке не было Волкова. Что с ним?
— Приболел. С ним всё хорошо.

— Его заменил Усов и забил – удачно сыграл?
— Вы же сами ответили. После большинства мы его выпустили в центре с двумя молодыми ребятами. Они здорово сыграли.

— Очень слабая игра на вбрасывании сегодня, в чём проблема?
— Сильная игра соперника на вбрасывании, в этом проблема.

— Горбунов и Шипачёв выбегали на пустые ворота, решили академично разыграть. Что-то говорили им, когда они не забили в пустые?
— Где они академично сыграли?

— Когда передача пошла вместо броска. Как можете это оценить?
— Это значит академично сыграл? Игрок принял такое решение, как могу оценить?

— Чувствуете, что молодые ребята на ваших глазах становятся более зрелыми?
— Согласен, для них новые вещи, обращаем внимание, что здесь очень важны мелочи. Они проходят этот этап, надеюсь, будут становиться сильнее, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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