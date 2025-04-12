Квартальнов одним словом ответил на вопрос о вине Демченко в третьем голе «Трактора»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос о вине голкипера минчан Василия Демченко в третьем голе «Трактора» (2:4, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5) 1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5) 1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5) 2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5) 3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5) 4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)
— В третьем голе есть вина вратаря?
— Дальше, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В середине сезона Демченко перешёл в «Динамо» из дальневосточного «Адмирала» и стал основным вратарём минского клуба. Голкипер провёл 28 встреч за минчан в регулярном чемпионате и одержал 18 побед с 93,3% отражённых бросков.
Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.
* при необходимости
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