Квартальнов одним словом ответил на вопрос о вине Демченко в третьем голе «Трактора»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос о вине голкипера минчан Василия Демченко в третьем голе «Трактора» (2:4, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— В третьем голе есть вина вратаря?

— Дальше, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В середине сезона Демченко перешёл в «Динамо» из дальневосточного «Адмирала» и стал основным вратарём минского клуба. Голкипер провёл 28 встреч за минчан в регулярном чемпионате и одержал 18 побед с 93,3% отражённых бросков.

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости