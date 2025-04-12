Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов одним словом ответил на вопрос о вине Демченко в третьем голе «Трактора»

Квартальнов одним словом ответил на вопрос о вине Демченко в третьем голе «Трактора»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос о вине голкипера минчан Василия Демченко в третьем голе «Трактора» (2:4, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5)     1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5)     1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5)     2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5)     3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5)     4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)    

— В третьем голе есть вина вратаря?
— Дальше, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В середине сезона Демченко перешёл в «Динамо» из дальневосточного «Адмирала» и стал основным вратарём минского клуба. Голкипер провёл 28 встреч за минчан в регулярном чемпионате и одержал 18 побед с 93,3% отражённых бросков.

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

Материалы по теме
«Удачка отвернулась». Квартальнов — о поражении «Динамо» Мн от «Трактора» в первом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android