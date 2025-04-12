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Гру прокомментировал волевую победу «Трактора» в первом матче серии с минским «Динамо»

Гру прокомментировал волевую победу «Трактора» в первом матче серии с минским «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал волевую победу в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:2, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5)     1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5)     1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5)     2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5)     3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5)     4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)    

«Мы сыграли средне – были и хорошие вещи, но были и такие, которые надо ещё подчистить. Несколько потерь было, которые непозволительны в это время года. Но мне очень понравилось упорство команды, мы не опустили руки и вернулись в игру, после этого показали свой лучший хоккей. Важная победа для нас», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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