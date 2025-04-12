Гру прокомментировал волевую победу «Трактора» в первом матче серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал волевую победу в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:2, 1-0).

«Мы сыграли средне – были и хорошие вещи, но были и такие, которые надо ещё подчистить. Несколько потерь было, которые непозволительны в это время года. Но мне очень понравилось упорство команды, мы не опустили руки и вернулись в игру, после этого показали свой лучший хоккей. Важная победа для нас», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости