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Гру: многие игроки «Трактора» не показывают лучший хоккей. Мы можем лучше

Гру: многие игроки «Трактора» не показывают лучший хоккей. Мы можем лучше
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над минским «Динамо» (4:2, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина оценил игру хоккеистов своей команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5)     1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5)     1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5)     2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5)     3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5)     4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)    

— Кадейкин вышел в четвёртом звене, как он воспринял ваше решение? Чувствовали, что ему не хватало гола, чтобы раскрепоститься?
— Любому игроку заброшенная шайба придаёт уверенности. Наверняка смотрели последний матч во Владивостоке, я там часто тасовал звенья, Алекс тоже попадал под эти изменения. Хотел бы отметить и Ткачёва, который показывал свой лучший хоккей, сегодня он тоже был одним из наших лучших игроков. У нас многие игроки не показывают лучший хоккей. Нам надо становиться лучше. Надеюсь, этот гол придаст Кадейкину уверенности.

— Что нужно делать, чтобы не спасать матчи, а уверенно выигрывать?
— Камбэки тоже придают уверенности. У нас сегодня было две штанги, были и другие шансы, когда мы мало бросали. У них тоже были шансы. Сегодня мне понравилось, что мы играли более свободно и расслабленно. Но я всё ещё думаю, что мы можем предложить гораздо больше. Наш коллектив хочет играть и побеждать, нас никогда нельзя списывать со счетов. Это показала и серия с «Адмиралом», и сегодняшний матч, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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