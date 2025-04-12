Гру: многие игроки «Трактора» не показывают лучший хоккей. Мы можем лучше

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над минским «Динамо» (4:2, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина оценил игру хоккеистов своей команды.

— Кадейкин вышел в четвёртом звене, как он воспринял ваше решение? Чувствовали, что ему не хватало гола, чтобы раскрепоститься?

— Любому игроку заброшенная шайба придаёт уверенности. Наверняка смотрели последний матч во Владивостоке, я там часто тасовал звенья, Алекс тоже попадал под эти изменения. Хотел бы отметить и Ткачёва, который показывал свой лучший хоккей, сегодня он тоже был одним из наших лучших игроков. У нас многие игроки не показывают лучший хоккей. Нам надо становиться лучше. Надеюсь, этот гол придаст Кадейкину уверенности.

— Что нужно делать, чтобы не спасать матчи, а уверенно выигрывать?

— Камбэки тоже придают уверенности. У нас сегодня было две штанги, были и другие шансы, когда мы мало бросали. У них тоже были шансы. Сегодня мне понравилось, что мы играли более свободно и расслабленно. Но я всё ещё думаю, что мы можем предложить гораздо больше. Наш коллектив хочет играть и побеждать, нас никогда нельзя списывать со счетов. Это показала и серия с «Адмиралом», и сегодняшний матч, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.