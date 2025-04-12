Гру: Дэй сильно ошибался, но делал и много хорошего. Он будет играть в следующем матче

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над минским «Динамо» (4:2, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался о регулярных голевых ошибках защитника челябинцев Логана Дэя.
— В случае с Дэем голевые ошибки уже регулярны. Не думаете, что ему полезно посмотреть матч с трибуны? В чём видите контраст его игры по сравнению с регуляркой?
— Обрезов было больше двух. Дело не в каком-то конкретном игроке, а в том, когда это случилось и что после этих потерь были пропущены шайбы. В ином случае все об этом бы забыли, но, если ты пропускаешь после обреза, такое не забывается.
— А есть на кого поменять Дэя? Оборона слишком часто допускает ошибки.
— Надеюсь, у вас припасён и третий вопрос. Я не знаю состава на следующий матч, надо подумать. Логан Дэй сегодня сильно ошибался, но также он сделал очень много хорошего в игре с шайбой. Здорово ли он проводит плей-офф? Нет. Если вы спросите его об этом, он ответит то же самое. Но он будет играть в следующем матче, вот и всё, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 12 апреля 2025
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