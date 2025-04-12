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Гру ответил на вопрос, может ли Мыльников сыграть в серии с минским «Динамо»

Гру ответил на вопрос, может ли Мыльников сыграть в серии с минским «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, может ли голкипер команды Сергей Мыльников сыграть в серии с минским «Динамо» (1-0).

— Стоит ли ждать Мыльникова в этом раунде?
— Не знаю, сыграет ли Сергей в этой серии, но в следующем матче его не будет.

— «Трактор» выпустил специальные жвачки. Использовали ли вы их во время матча и советовался ли клуб с вами по вкусам?
— Я не пробовал. Мне кажется, это забавно, я послал их фотографию сыну и сестре, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Мыльников был назначен стартовым вратарём в шестом матче серии плей-офф КХЛ с «Адмиралом». Однако на 13-й минуте матча голкипер был заменён на Зака Фукале из-за вероятной травмы ноги.

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