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Леонид Тамбиев ответил, может ли голкипер Андрей Мишуров остаться в «Адмирале»

Леонид Тамбиев ответил, может ли голкипер Андрей Мишуров остаться в «Адмирале»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил, может ли голкипер дальневосточной команды Андрей Мишуров остаться в клубе. Напомним, вратарь принадлежит омскому «Авангарду», хоккеист провёл сезон в «Адмирале» на правах аренды.

«Здесь много что должно сойтись, от нас мало что зависит. Он принадлежит «Авангарду». Серебряков сейчас вернул себе свою силу, свою игру. Матч с «Локомотивом» я смотрел – тяжело у Никиты выиграть место первого вратаря. Мишуров к этому и не готов. Серебряков – лучший вратарь лиги, переиграть Никиту ему будет нелегко. Андрей у нас развился, но оценивать его игру сейчас неправильно», – приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

Мишуров провёл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей за «Адмирал», одержав победы в 14 встречах с 91,7% отражённых бросков.

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