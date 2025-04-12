Леонид Тамбиев ответил, может ли голкипер Андрей Мишуров остаться в «Адмирале»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил, может ли голкипер дальневосточной команды Андрей Мишуров остаться в клубе. Напомним, вратарь принадлежит омскому «Авангарду», хоккеист провёл сезон в «Адмирале» на правах аренды.

«Здесь много что должно сойтись, от нас мало что зависит. Он принадлежит «Авангарду». Серебряков сейчас вернул себе свою силу, свою игру. Матч с «Локомотивом» я смотрел – тяжело у Никиты выиграть место первого вратаря. Мишуров к этому и не готов. Серебряков – лучший вратарь лиги, переиграть Никиту ему будет нелегко. Андрей у нас развился, но оценивать его игру сейчас неправильно», – приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

Мишуров провёл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей за «Адмирал», одержав победы в 14 встречах с 91,7% отражённых бросков.