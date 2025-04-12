Александр Овечкин пропустит игру с «Коламбусом» — Джонсон

Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон сообщила, что российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча пройдёт сегодня, 12 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Алекс Овечкин не сыграет за «Кэпиталз» сегодня в Коламбусе. Просто пропускает игру, никаких проблем. Этен Фрэнк выйдет на замену. Джейкоб Чикран остаётся вне игры, но Дилан Макилрат выйдет на замену Алексу Алексееву. Хантер Шепард начнёт в воротах», — написала Джонсон в соцсети X (ранее Twitter).

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 78 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 81 очком после 78 встреч располагается на 12-й строчке.