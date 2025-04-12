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Александр Овечкин пропустит игру с «Коламбусом» — Джонсон

Александр Овечкин пропустит игру с «Коламбусом» — Джонсон
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Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон сообщила, что российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча пройдёт сегодня, 12 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Алекс Овечкин не сыграет за «Кэпиталз» сегодня в Коламбусе. Просто пропускает игру, никаких проблем. Этен Фрэнк выйдет на замену. Джейкоб Чикран остаётся вне игры, но Дилан Макилрат выйдет на замену Алексу Алексееву. Хантер Шепард начнёт в воротах», — написала Джонсон в соцсети X (ранее Twitter).

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 78 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 81 очком после 78 встреч располагается на 12-й строчке.

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