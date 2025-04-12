Крикунов: не думаю, что Грицюк заиграет в НХЛ. Он, скорее всего, вернётся в СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о шансах бывшего нападающего СКА Арсения Грицюка проявить себя в НХЛ. Ранее агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда, заявил «Чемпионату», что хоккеист в скором времени подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Не думаю, что Грицюк заиграет в НХЛ. Он, скорее всего, вернётся в СКА в итоге. А вот Никишин и Демидов точно закрепятся в основе своих команд. С одной стороны, уход Демидова, Никишина и Грицюка – это потери для СКА. С другой стороны, это говорит о классе хоккеистов в петербургской команде. В СКА собраны талантливые игроки, Ротенберг умеет находить хороших ребят. Молодёжь заметно прогрессирует под руководством Ротенберга. Тот же Демидов здорово прибавил в СКА», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) баллов.