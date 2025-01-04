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«Ак Барс» вырвал победу у московского «Динамо» в первом матче серии Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, «Ак Барс» повёл в серии со счётом 1-0.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев и Макс Комтуа. В составе гостей отличились Дмитрий Яшкин (дважды), Эрик О'Делл, Митчелл Миллер и Илья Сафонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости