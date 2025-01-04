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Динамо М — Ак Барс, результат первого матча 12 апреля, счёт 3:5, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» вырвал победу у московского «Динамо» в первом матче серии Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду казанский «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 5:3. Таким образом, «Ак Барс» повёл в серии со счётом 1-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев и Макс Комтуа. В составе гостей отличились Дмитрий Яшкин (дважды), Эрик О'Делл, Митчелл Миллер и Илья Сафонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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