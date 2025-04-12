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Команды с Востока повели во всех сериях после первых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина

Команды с Востока повели во всех сериях после первых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина
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В рамках второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги прошли первые матчи во всех четырёх сериях.

По итогам встреч во всех парах лидируют команды из Восточной конференции. В первом матче «Локомотив» — «Авангард» сильнее оказалась омская команда, одержав победу со счётом 4:1. В паре «Салават Юлаев» — «Спартак» (4:1) повели в серии уфимцы. «Трактор» победил минское «Динамо» со счётом 4:2 и вышел вперёд в серии. Во матче между московским «Динамо» и «Ак Барсом» (3:5) победу одержали казанцы и также повели в серии.

Следующие матчи в сериях «Локомотив» — «Авангард» и «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля. В парах «Трактор» — «Динамо» Минск и «Динамо» Москва – «Ак Барс» игры состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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