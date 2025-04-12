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32-летний форвард «Эдмонтона» Скиннер впервые в своей карьере сыграет в плей-офф НХЛ

32-летний форвард «Эдмонтона» Скиннер впервые в своей карьере сыграет в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Скиннер впервые в своей карьере сыграет в плей-офф НХЛ, сообщает Sportsnet Stats в соцсети X (ранее Twitter). Накануне «нефтяники» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:2) и обеспечили себе выход в плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бушар (Макдэвид, Хенрик) – 06:47 (pp)     2:0 Эмберсон (Макдэвид, Бушар) – 15:41     2:1 Смит (Коваленко) – 17:13     2:2 Тран (Эклунд) – 25:44     3:2 Перри (Макдэвид, Хенрик) – 47:32 (pp)     4:2 Браун (Нурс, Макдэвид) – 59:34    

Отмечается, что 32-летний форвард провёл 1075 игр за карьеру до его дебюта в плей-офф, это рекорд в истории Национальной хоккейной лиги среди игроков. Хоккеист выступал за такие клубы, как «Каролина Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз».

В нынешнем сезоне на счету Скиннера 69 матчей за «Эдмонтон», в которых он отметился 16 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

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