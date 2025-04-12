32-летний форвард «Эдмонтона» Скиннер впервые в своей карьере сыграет в плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Скиннер впервые в своей карьере сыграет в плей-офф НХЛ, сообщает Sportsnet Stats в соцсети X (ранее Twitter). Накануне «нефтяники» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:2) и обеспечили себе выход в плей-офф.

Отмечается, что 32-летний форвард провёл 1075 игр за карьеру до его дебюта в плей-офф, это рекорд в истории Национальной хоккейной лиги среди игроков. Хоккеист выступал за такие клубы, как «Каролина Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз».

В нынешнем сезоне на счету Скиннера 69 матчей за «Эдмонтон», в которых он отметился 16 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.