32-летний форвард «Эдмонтона» Скиннер впервые в своей карьере сыграет в плей-офф НХЛ
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Скиннер впервые в своей карьере сыграет в плей-офф НХЛ, сообщает Sportsnet Stats в соцсети X (ранее Twitter). Накануне «нефтяники» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:2) и обеспечили себе выход в плей-офф.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бушар (Макдэвид, Хенрик) – 06:47 (pp) 2:0 Эмберсон (Макдэвид, Бушар) – 15:41 2:1 Смит (Коваленко) – 17:13 2:2 Тран (Эклунд) – 25:44 3:2 Перри (Макдэвид, Хенрик) – 47:32 (pp) 4:2 Браун (Нурс, Макдэвид) – 59:34
Отмечается, что 32-летний форвард провёл 1075 игр за карьеру до его дебюта в плей-офф, это рекорд в истории Национальной хоккейной лиги среди игроков. Хоккеист выступал за такие клубы, как «Каролина Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз».
В нынешнем сезоне на счету Скиннера 69 матчей за «Эдмонтон», в которых он отметился 16 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
21:27
-
20:54
-
20:49
-
20:47
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:08
-
20:01
-
19:45
-
19:18
-
18:59
-
18:33
-
18:24
-
18:12
-
17:36
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:12
-
17:03
-
16:51
-
16:23
-
16:09
-
15:48
-
15:32
-
15:07
-
14:41