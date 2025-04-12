Гатиятулин: когда большая пауза, бывает, что команда выпадает, но это не про нашу серию

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Командная победа, готовимся к следующей игре. Мы отталкиваемся всегда от своей игры, смотрим, анализируем предыдущие матчи. Игра на пятаке – один из моментов, на которых всегда заостряем внимание. Любая игра важна, к ней надо готовиться как к решающей, о чём говорили и по ходу предыдущей серии, и сейчас, доносим до ребят, что важно играть до победы.

Когда большая пауза, бывает, что команда выпадает, но это не про нашу серию, не про наши команды. Обе команды играли много матчей, и соперник играл много матчей, и мы. По игре – две равные команды, инициатива переходила от одной команды к другой. Главное здесь было правильно относиться к своим моментам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.