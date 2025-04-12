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Гатиятулин: когда большая пауза, бывает, что команда выпадает, но это не про нашу серию

Гатиятулин: когда большая пауза, бывает, что команда выпадает, но это не про нашу серию
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

«Командная победа, готовимся к следующей игре. Мы отталкиваемся всегда от своей игры, смотрим, анализируем предыдущие матчи. Игра на пятаке – один из моментов, на которых всегда заостряем внимание. Любая игра важна, к ней надо готовиться как к решающей, о чём говорили и по ходу предыдущей серии, и сейчас, доносим до ребят, что важно играть до победы.

Когда большая пауза, бывает, что команда выпадает, но это не про нашу серию, не про наши команды. Обе команды играли много матчей, и соперник играл много матчей, и мы. По игре – две равные команды, инициатива переходила от одной команды к другой. Главное здесь было правильно относиться к своим моментам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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