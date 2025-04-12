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Гатиятулин — о Билялетдинове: обмениваемся с ним мнениями после матчей

Гатиятулин — о Билялетдинове: обмениваемся с ним мнениями после матчей
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером казанцев Зинэтулой Билялетдиновым.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

«Играли два равных соперника, инициатива переходила где-то к ним, где-то к нам. В хоккее важно играть до последней минуты. Я всегда испытываю гордость за свою команду, ребята забили, реализовали момент, но предстояло ещё играть дальше, важно было правильно сыграть в концовке, что наши ребята и сделали.

Перед серией мы разбирали сильные стороны соперника, игра в большинстве – один из компонентов в пользу «Динамо», и общались с ребятами по поводу удалений. Что-то получалось, но были ненужные. Сделаем выводы. Роль Билялетдинова? Сверху картинка по-другому смотрится, чем с лавки, в этом нам помогает Зинэтула Хайдярович. Он видел в хоккее всё, прошел через всё, за что мы ему и благодарны. Обмениваемся с ним мнениями после матчей», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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