Гатиятулин — о Билялетдинове: обмениваемся с ним мнениями после матчей

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером казанцев Зинэтулой Билялетдиновым.

«Играли два равных соперника, инициатива переходила где-то к ним, где-то к нам. В хоккее важно играть до последней минуты. Я всегда испытываю гордость за свою команду, ребята забили, реализовали момент, но предстояло ещё играть дальше, важно было правильно сыграть в концовке, что наши ребята и сделали.

Перед серией мы разбирали сильные стороны соперника, игра в большинстве – один из компонентов в пользу «Динамо», и общались с ребятами по поводу удалений. Что-то получалось, но были ненужные. Сделаем выводы. Роль Билялетдинова? Сверху картинка по-другому смотрится, чем с лавки, в этом нам помогает Зинэтула Хайдярович. Он видел в хоккее всё, прошел через всё, за что мы ему и благодарны. Обмениваемся с ним мнениями после матчей», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.