Кудашов — о причинах поражения от «Ак Барса»: «Динамо» пропустило безобразные голы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о причинах поражения от «Ак Барса» (3:5, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Плохое начало в игре повлияло на результат сегодняшней игры. Начиная со второго периода, потихоньку включились и практически вытащили игру, тем не менее гандикап был большой, потому так.

– Старт второго раунда показал такую тенденцию, что в основном те команды, которые имели больше отдыха, чем их соперник, хуже входили в игру. Что стало причиной столь слабого начала от «Динамо»?

– Скорости в той серии были меньше, чем здесь, и мы играли ещё на тех скоростях.

– Пропускали сегодня абсолютно однотипные игры – либо через трафик, либо с подставления. Почему за весь матч не подобрали ключей?

– Недоработали. Что тут ещё можно сказать? Тут нет какого-то тактического момента. Просто надо было работать.

– Есть ли какой-то позитив от того, что смогли вернуться в игру с 1:3?

– Никакого позитива тут быть не может, потому что мы проиграли игру и уступаем в серии. Голы, которые мы сегодня пропустили, они безобразные, если называть вещи своими именами. Поэтому позитива здесь нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.