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Кудашов — о причинах поражения от «Ак Барса»: «Динамо» пропустило безобразные голы

Кудашов — о причинах поражения от «Ак Барса»: «Динамо» пропустило безобразные голы
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о причинах поражения от «Ак Барса» (3:5, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

– Плохое начало в игре повлияло на результат сегодняшней игры. Начиная со второго периода, потихоньку включились и практически вытащили игру, тем не менее гандикап был большой, потому так.

– Старт второго раунда показал такую тенденцию, что в основном те команды, которые имели больше отдыха, чем их соперник, хуже входили в игру. Что стало причиной столь слабого начала от «Динамо»?
– Скорости в той серии были меньше, чем здесь, и мы играли ещё на тех скоростях.

– Пропускали сегодня абсолютно однотипные игры – либо через трафик, либо с подставления. Почему за весь матч не подобрали ключей?
– Недоработали. Что тут ещё можно сказать? Тут нет какого-то тактического момента. Просто надо было работать.

– Есть ли какой-то позитив от того, что смогли вернуться в игру с 1:3?
– Никакого позитива тут быть не может, потому что мы проиграли игру и уступаем в серии. Голы, которые мы сегодня пропустили, они безобразные, если называть вещи своими именами. Поэтому позитива здесь нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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