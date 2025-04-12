«Это мой план». Главный тренер московского «Динамо» объяснил выбор вратаря на матч

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил выбор вратаря на первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:5, 0-1).

– Понятно, что в плей-офф мало кто хочет комментировать вратарскую тему, и тем не менее такой вопрос – Владислав Подъяпольский сыграл в шестом матче серии со СКА, но сегодня снова играл Максим Моторыгин. Это какой-то ваш план?

– Это мой план, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом раунде «Динамо» победило санкт-петербургский СКА со счётом 4-2 в серии. Следующие матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости