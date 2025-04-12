«Это мой план». Главный тренер московского «Динамо» объяснил выбор вратаря на матч
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил выбор вратаря на первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:5, 0-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4) 0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5) 1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4) 1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4) 2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5) 3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4) 3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5) 3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)
– Понятно, что в плей-офф мало кто хочет комментировать вратарскую тему, и тем не менее такой вопрос – Владислав Подъяпольский сыграл в шестом матче серии со СКА, но сегодня снова играл Максим Моторыгин. Это какой-то ваш план?
– Это мой план, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в первом раунде «Динамо» победило санкт-петербургский СКА со счётом 4-2 в серии. Следующие матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.
* при необходимости
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