Гатиятулин — об О’Делле: у него не сразу всё получалось, переживал, нужно было успокаивать

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался об игре нападающего казанцев Эрика О’Делла.

«Яшкин и О’Делл? Играет команда «Ак Барс» против команды «Динамо». Если говорить про Эрика, то мы его и готовили к плей-офф. У него не сразу всё получалось, он очень сильно переживал по этому поводу, и основной задачей тренеров было как раз объяснять, успокаивать, доносить, что мы верим в него, и готовить к плей-офф. Дима сыграл как один из лидеров.

По большинству – оно у нас и по сезону было хорошее, но где-то не хватало в завершении. Сегодня завершение было хорошее. В концовке важно было напомнить ребятам, что у нас есть свой план на игру и его нужно придерживаться до финальной сирены», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.