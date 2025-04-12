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Гатиятулин — об О’Делле: у него не сразу всё получалось, переживал, нужно было успокаивать

Гатиятулин — об О’Делле: у него не сразу всё получалось, переживал, нужно было успокаивать
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался об игре нападающего казанцев Эрика О’Делла.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

«Яшкин и О’Делл? Играет команда «Ак Барс» против команды «Динамо». Если говорить про Эрика, то мы его и готовили к плей-офф. У него не сразу всё получалось, он очень сильно переживал по этому поводу, и основной задачей тренеров было как раз объяснять, успокаивать, доносить, что мы верим в него, и готовить к плей-офф. Дима сыграл как один из лидеров.

По большинству – оно у нас и по сезону было хорошее, но где-то не хватало в завершении. Сегодня завершение было хорошее. В концовке важно было напомнить ребятам, что у нас есть свой план на игру и его нужно придерживаться до финальной сирены», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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