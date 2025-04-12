Кудашов: никак не оцениваю поведение Комтуа. За 10 секунд было ничего не исправить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (3:5, 0-1) в первом матче серии 1-4 финала Кубка Гагарина оценил ситуацию с удалением нападающего бело-голубых Максима Комтуа в концовке встречи.

– Как с тренерской лавки вы оцениваете поведение Максима Комтуа: не кажется ли вам, что оно может мешать вашей команде?

– Что именно? Конкретно задавайте вопрос. Что он гол забил или нет?

– Нет, его удаление.

– За 10 секунд до конца? Мы в две шайбы проигрывали.

– Но вы как тренер…

– Нет, вы подождите. Вы задавайте чёткий вопрос. То, что он забил гол, или что?

– Как вы оцениваете тот эпизод?

– Никак не оцениваю. Потому что мы проигрывали две шайбы за 10 секунд до конца, и там уже было ничего не исправить.

– Но вы это поддерживаете?

– Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.