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Кудашов: никак не оцениваю поведение Комтуа. За 10 секунд было ничего не исправить

Кудашов: никак не оцениваю поведение Комтуа. За 10 секунд было ничего не исправить
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (3:5, 0-1) в первом матче серии 1-4 финала Кубка Гагарина оценил ситуацию с удалением нападающего бело-голубых Максима Комтуа в концовке встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

– Как с тренерской лавки вы оцениваете поведение Максима Комтуа: не кажется ли вам, что оно может мешать вашей команде?
– Что именно? Конкретно задавайте вопрос. Что он гол забил или нет?

– Нет, его удаление.
– За 10 секунд до конца? Мы в две шайбы проигрывали.

– Но вы как тренер…
– Нет, вы подождите. Вы задавайте чёткий вопрос. То, что он забил гол, или что?

– Как вы оцениваете тот эпизод?
– Никак не оцениваю. Потому что мы проигрывали две шайбы за 10 секунд до конца, и там уже было ничего не исправить.

– Но вы это поддерживаете?
– Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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