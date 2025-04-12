Кудашов: никак не оцениваю поведение Комтуа. За 10 секунд было ничего не исправить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (3:5, 0-1) в первом матче серии 1-4 финала Кубка Гагарина оценил ситуацию с удалением нападающего бело-голубых Максима Комтуа в концовке встречи.
– Как с тренерской лавки вы оцениваете поведение Максима Комтуа: не кажется ли вам, что оно может мешать вашей команде?
– Что именно? Конкретно задавайте вопрос. Что он гол забил или нет?
– Нет, его удаление.
– За 10 секунд до конца? Мы в две шайбы проигрывали.
– Но вы как тренер…
– Нет, вы подождите. Вы задавайте чёткий вопрос. То, что он забил гол, или что?
– Как вы оцениваете тот эпизод?
– Никак не оцениваю. Потому что мы проигрывали две шайбы за 10 секунд до конца, и там уже было ничего не исправить.
– Но вы это поддерживаете?
– Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 апреля 2025
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