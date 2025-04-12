Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал ключевые проблемы в этом плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ключевые проблемы команды в этом плей-офф.

«Вы всё правильно говорите про нашу ситуацию с вбрасываниями. Это продолжение той же истории, что была у нас и со СКА. Я ещё не анализировал матч, но возможно, что сегодня мы проиграли даже не столько вбрасывания, сколько подборы. Будем пытаться исправить этот момент. Сможем ли исправить – это уже другой вопрос. Но проблема видна и ясна.

Понятно, что расстроились после поражения. Естественно, в раздевалке никто не плясал от счастья после матча. Что касается игры команды на своём пятаке, то там ничего кардинально не надо менять. Все знают, что нужно делать. Просто, как я сказал в самом начале, игроки недоработали», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.