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Яшкин: могли справиться попроще, но как есть. Глупо удалялись, допустили пару ошибок

Яшкин: могли справиться попроще, но как есть. Глупо удалялись, допустили пару ошибок
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги первого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:3, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

«Могли справиться попроще, но как есть, так есть. Пытались играть в нашу игру, большинство времени это у нас получалось, где-то допустили пару ошибок, глупо удалялись. Этого важно избегать. Расстроились, что пропустили третью, здорово, что удалось снова выйти вперёд. Ещё один опыт для нас, напоминание, что надо играть от начала до конца.

Игра на пятаке? Любому вратарю неприятно, когда перед ним кто-то стоит. И если мы будем это почаще делать, то нас ждёт успех – как и сегодня. Успех команд с Востока? Просто интересный факт. Все команды разные, каждый год всё меняется в обеих конференциях», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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