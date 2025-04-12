Яшкин — об Овечкине: не думаю, что я его расстроил. Наоборот, мне кажется, порадовал
Поделиться
Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о дружеском общении с Александром Овечкиным и ответил на вопрос, расстроил ли Яшкин своего товарища поражением московского «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4) 0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5) 1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4) 1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4) 2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5) 3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4) 3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5) 3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)
«Что сказал Овечкин? Ничего. Расстроил его? Не думаю, что расстроил. Мне кажется, наоборот, порадовал. Но это надо у него спросить. Рекорд – большое достижение, ещё долго все будут его обсуждать и праздновать.
Игра на точке? Всегда готовимся, подстраиваемся под соперника, это часть нашей работы – изучать соперника. Почему редко встаю на вбрасывание? Секрет», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
21:27
-
20:54
-
20:49
-
20:47
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:08
-
20:01
-
19:45
-
19:18
-
18:59
-
18:33
-
18:24
-
18:12
-
17:36
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:12
-
17:03
-
16:51
-
16:23
-
16:09
-
15:48
-
15:32
-
15:07
-
14:41