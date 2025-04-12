Яшкин — об Овечкине: не думаю, что я его расстроил. Наоборот, мне кажется, порадовал

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о дружеском общении с Александром Овечкиным и ответил на вопрос, расстроил ли Яшкин своего товарища поражением московского «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии.

«Что сказал Овечкин? Ничего. Расстроил его? Не думаю, что расстроил. Мне кажется, наоборот, порадовал. Но это надо у него спросить. Рекорд – большое достижение, ещё долго все будут его обсуждать и праздновать.

Игра на точке? Всегда готовимся, подстраиваемся под соперника, это часть нашей работы – изучать соперника. Почему редко встаю на вбрасывание? Секрет», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.