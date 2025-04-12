Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яшкин: не вижу причин, чтобы не радоваться голу в ворота «Динамо». Радуюсь каждой шайбе

Яшкин: не вижу причин, чтобы не радоваться голу в ворота «Динамо». Радуюсь каждой шайбе
Комментарии

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о радостных эмоциях после шайбы, заброшенной московскому «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина (5:3, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

«Я все голы праздную, радуюсь каждой шайбе. В моём случае времени прошло достаточно после перехода из «Динамо», для Эрика О’Делла, думаю, это особый случай, особый момент, специфическая серия. Но не вижу причин, почему не радоваться голу.

Нам удобно играть с «Динамо»? Стараемся, готовимся к каждому сопернику. На этом этапе простых команд уже не бывает, пока подходит к нам, но это одна победа всего, готовимся дальше», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Яшкин выступал за московский клуб с 2019 по 2021 год.

Материалы по теме
Яшкин: могли справиться попроще, но как есть. Глупо удалялись, допустили пару ошибок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android