Яшкин: не вижу причин, чтобы не радоваться голу в ворота «Динамо». Радуюсь каждой шайбе

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о радостных эмоциях после шайбы, заброшенной московскому «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина (5:3, 1-0).

«Я все голы праздную, радуюсь каждой шайбе. В моём случае времени прошло достаточно после перехода из «Динамо», для Эрика О’Делла, думаю, это особый случай, особый момент, специфическая серия. Но не вижу причин, почему не радоваться голу.

Нам удобно играть с «Динамо»? Стараемся, готовимся к каждому сопернику. На этом этапе простых команд уже не бывает, пока подходит к нам, но это одна победа всего, готовимся дальше», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Яшкин выступал за московский клуб с 2019 по 2021 год.