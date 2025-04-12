Нападающий «Динамо»: в следующем матче нужно забирать своё. Должны проходить «Ак Барс»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (3:5, 0-1) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Я считаю, что мы сделали камбэк, но не довели дело до победы. В следующем матче нужно забирать своё.

Это первая игра серии. Не так много мы играли с «Ак Барсом» в этом сезоне. Думаю, что игра во втором раунде отличается от сезонных игр. Выше ответственность. Немного другой хоккей. Видимо, долго думали, поэтому и пропустили вначале. В первом периоде получилось так, что привыкали.

Наши пропущенные голы – одни из ключевых моментов матча. В других компонентах мы постарались дать им не так много, за исключением большинства. Нужно добавить в игре на пятаке, чтобы добиться победы. Недоработали, недотерпели. Если у «Ак Барса» получается так забивать, значит, нам нужно это исключить, чтобы побеждать.

В эпизоде с моим голом соглашусь, что удачно попал. Времени оставалось мало, и надо было принимать нестандартные решения. Получилось. В регулярке в матчах с «Ак Барсом» всё складывалось так, что было и 4:5, и вратарь убегал, и 5:6. Но это всё было очень давно, и уже является историей. Сейчас уже поздно вспоминать серию со СКА. Это всё прошло. Теперь мы играем с «Ак Барсом». Считаю, что мы должны и можем проходить их.

Четыре победы восточных команд на старте второго раунда – совокупность некоторых факторов. Смотрел те матчи, которые были вчера. Думаю, что ребята тоже могли сыграть по-другому. Не считаю, что это что-то особенное», — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.