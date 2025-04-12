О’Делл — о Комтуа: особого настроя не было, действовал так же, как против остальных

Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии высказался об игре против форварда бело-голубых Макса Комтуа.

«Классно было вернуться на эту арену, я здесь играл в матчах на вылет, много воспоминаний. Особый настрой против Комтуа? Ничего такого, он хороший игрок, но я действовал против него так же, как против остальных. Все знают его уровень игры.

Старались бросать как можно больше, перекрывать вратаря, так и забили. Война на льду? Я сразу понимал, что это будет сложная серия против сильного соперника. «Динамо» не просто так пробилось во вторую стадию, как и мы. Была битва, посмотрим, что будет дальше. Обещал забивать? Будем продолжать это делать, забиваю для всех своих болельщиков», – передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.