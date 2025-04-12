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О’Делл — о Комтуа: особого настроя не было, действовал так же, как против остальных

О’Делл — о Комтуа: особого настроя не было, действовал так же, как против остальных
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Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии высказался об игре против форварда бело-голубых Макса Комтуа.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

«Классно было вернуться на эту арену, я здесь играл в матчах на вылет, много воспоминаний. Особый настрой против Комтуа? Ничего такого, он хороший игрок, но я действовал против него так же, как против остальных. Все знают его уровень игры.

Старались бросать как можно больше, перекрывать вратаря, так и забили. Война на льду? Я сразу понимал, что это будет сложная серия против сильного соперника. «Динамо» не просто так пробилось во вторую стадию, как и мы. Была битва, посмотрим, что будет дальше. Обещал забивать? Будем продолжать это делать, забиваю для всех своих болельщиков», – передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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