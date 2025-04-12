Сафонов: в плей-офф большая часть голов забивается с набросов, с пятака

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:3, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Это плей-офф, большая часть голов забивается с пятака, с набросов. Мы делаем акцент на том, чтобы доводить шайбу до ворот, это и получилось. В третьем периоде «Динамо» хорошо сначала разыграли шайбу в большинстве, потом пропустили такой нестандартный уже гол. По-хорошему нельзя так проваливать отрезки, давать сравнивать счёт.

Вера в себя помогла в моменте, вера в партнёров. Мой гол? Перед вбрасыванием договорились: если я выигрываю и Митчелл доводит её до пятака, я буду работать с ней. Сознательно всё было, картина немного иначе сложилась, но Галимов расторопно докинул её до меня, получился гол. Комтуа видел на поле всего лишь раз в углу, на себе его провокации не прочувствовал. А так, пару удалений на себе заработал, сам удалился.

С «Автомобилистом» мы чаще играли, более понятная команда, уже знали, что ожидать. С «Динамо» не сказать, что неожиданности были, посмотрели видео, ничего особенного не было. В плей-офф нужно выиграть четыре матча у соперника, играем дальше», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.