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Лидер московского «Динамо» оценил поражение на старте серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Лидер московского «Динамо» оценил поражение на старте серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил поражение на старте серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

«Мы сейчас с Эриком О’Деллом играем в разных командах. Естественно, что все мы хотим забивать, побеждать и выходить в следующий раунд. Сегодня по большей части игра была под нашим контролем. Есть вещи, которые нам нужно исправить перед следующим матчем. Безусловно, всегда тяжело вкатываться в новую серию после довольно продолжительного отдыха. Но сегодня мы поняли, в чём пока уступаем сопернику. Будем стараться исправить эти моменты.

И СКА, и «Ак Барс» являются хорошими командами, хоть они действительно и играют в разных манерах. Наша задача – забивать больше. Каждый наш соперник в этом плей-офф обладает очень хорошими мастерами, если говорить об их игре на вбрасываниях. Будем работать над этим компонентом. В конечном счёте обычно выходит так, что та команда, которая выигрывает Кубок, у неё должен быть высокий показатель выигранных вбрасываний.

В Казани я провёл первый сезон, который дал хороший старт моей карьеры в КХЛ. Прекрасный город, отличная организация. Нас здорово там приветствовали. Жене понравился город. Но сейчас я нахожусь в «Динамо». Это также очень хорошее место», — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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