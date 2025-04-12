Лидер московского «Динамо» оценил поражение на старте серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил поражение на старте серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:5, 0-1).

«Мы сейчас с Эриком О’Деллом играем в разных командах. Естественно, что все мы хотим забивать, побеждать и выходить в следующий раунд. Сегодня по большей части игра была под нашим контролем. Есть вещи, которые нам нужно исправить перед следующим матчем. Безусловно, всегда тяжело вкатываться в новую серию после довольно продолжительного отдыха. Но сегодня мы поняли, в чём пока уступаем сопернику. Будем стараться исправить эти моменты.

И СКА, и «Ак Барс» являются хорошими командами, хоть они действительно и играют в разных манерах. Наша задача – забивать больше. Каждый наш соперник в этом плей-офф обладает очень хорошими мастерами, если говорить об их игре на вбрасываниях. Будем работать над этим компонентом. В конечном счёте обычно выходит так, что та команда, которая выигрывает Кубок, у неё должен быть высокий показатель выигранных вбрасываний.

В Казани я провёл первый сезон, который дал хороший старт моей карьеры в КХЛ. Прекрасный город, отличная организация. Нас здорово там приветствовали. Жене понравился город. Но сейчас я нахожусь в «Динамо». Это также очень хорошее место», — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.