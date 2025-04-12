Мичков стал первым новичком «Филадельфии» за 31 год, набравшим 60 очков за сезон
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играют на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). На момент написания новости идёт второй перерыв, счёт 2:1 в пользу «Айлендерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фёрстер (Кутюрье, Мичков) – 23:28 (pp) 1:1 Ли (Добсон, Деанджело) – 30:54 (pp) 1:2 Добсон (Хорват, Мейфилд) – 37:58 2:2 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 44:29 3:2 Фёрстер (Типпетт, Кейтс) – 50:34 3:3 Хорват (Деанджело, Ли) – 58:59 4:3 Бринк – 65:00
Счёт в матче открыл форвард «Филадельфии» Тайсон Фёрстер с передач Шона Кутюрье и Матвея Мичкова. Таким образом, 20-летний российский нападающий набрал 60-е очко в текущем сезоне.
Мичков стал первым новичком «Филадельфии» с таким достижением за 31 год. Последний раз это удавалось Микаэлю Ренбергу в сезоне-1993/1994, тогда он набрал 82 очка в 83 играх.
Теперь на счету российского форварда 36 результативных передач, а также 24 гола в текущем сезоне.
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