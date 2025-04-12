Мичков стал первым новичком «Филадельфии» за 31 год, набравшим 60 очков за сезон

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играют на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). На момент написания новости идёт второй перерыв, счёт 2:1 в пользу «Айлендерс».

Счёт в матче открыл форвард «Филадельфии» Тайсон Фёрстер с передач Шона Кутюрье и Матвея Мичкова. Таким образом, 20-летний российский нападающий набрал 60-е очко в текущем сезоне.

Мичков стал первым новичком «Филадельфии» с таким достижением за 31 год. Последний раз это удавалось Микаэлю Ренбергу в сезоне-1993/1994, тогда он набрал 82 очка в 83 играх.

Теперь на счету российского форварда 36 результативных передач, а также 24 гола в текущем сезоне.