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Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 12 апреля 2025, счёт 4:3 Б, НХЛ 2024-2025

«Филадельфия» одержала победу над «Айлендерс» в серии буллитов, у Мичкова ассист
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). «Филадельфия» одержала победу по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фёрстер (Кутюрье, Мичков) – 23:28 (pp)     1:1 Ли (Добсон, Деанджело) – 30:54 (pp)     1:2 Добсон (Хорват, Мейфилд) – 37:58     2:2 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 44:29     3:2 Фёрстер (Типпетт, Кейтс) – 50:34     3:3 Хорват (Деанджело, Ли) – 58:59     4:3 Бринк – 65:00    

В основное время в составе хозяев отличились Тайсон Фёрстер (дважды) и Джейкоб Пеллетье. В составе гостей шайбы на свой счёт записали Андерс Ли, Ноа Добсон и Бо Хорват.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился одной результативной передачей. Защитник Егор Замула в этом матче не отличился. Хоккеисты «Айлендерс» Александр Романов и Максим Цыплаков также не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

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