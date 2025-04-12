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«Филадельфия» одержала победу над «Айлендерс» в серии буллитов, у Мичкова ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). «Филадельфия» одержала победу по буллитам со счётом 4:3.

В основное время в составе хозяев отличились Тайсон Фёрстер (дважды) и Джейкоб Пеллетье. В составе гостей шайбы на свой счёт записали Андерс Ли, Ноа Добсон и Бо Хорват.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился одной результативной передачей. Защитник Егор Замула в этом матче не отличился. Хоккеисты «Айлендерс» Александр Романов и Максим Цыплаков также не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.