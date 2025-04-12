«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Коламбусу», пропустив семь безответных шайб

В Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 7:0.

Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Кент Джонсон, Адам Фантилли (дважды), Шон Монахан, Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк.

Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков записали на свой счёт по одной голевой передаче. Защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился, как и защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капитан «столичных» Александр Овечкин пропускал матч, тренеры предоставили ему отдых.