Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 12 апреля 2025, счёт 7:0, НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Коламбусу», пропустив семь безответных шайб
Комментарии

В Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 7:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Монахан, Фаббро) – 01:00     2:0 Джонсон (ван Римсдайк) – 04:45     3:0 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 19:24     4:0 Фантилли (Матейчук) – 22:01     5:0 Монахан (Марченко) – 24:37     6:0 Силлинджер (Воронков) – 25:14     7:0 ван Римсдайк (Оливье) – 57:41    

Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Кент Джонсон, Адам Фантилли (дважды), Шон Монахан, Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк.

Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков записали на свой счёт по одной голевой передаче. Защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился, как и защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капитан «столичных» Александр Овечкин пропускал матч, тренеры предоставили ему отдых.

Материалы по теме
Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0
Видео
Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Одна пара уже известна. А «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»? Расклады на плей-офф НХЛ
Одна пара уже известна. А «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»? Расклады на плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android