СДК отменил штраф нападающего «Спартака» Беляева за симуляцию в матче с «Салаватом»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод первого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком» (4:1, 1-0).

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Александра Беляева по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция)», — приводится текст решения на официальном сайте КХЛ.

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Напомним, в начале третьего периода форвард красно-белых Александр Беляев получил две минуты штрафа за симуляцию после эпизода с защитником «Салавата» Михаилом Науменковым, который также был удалён на две минуты за задержку соперника клюшкой.