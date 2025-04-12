СДК отменил штраф нападающего «Спартака» Беляева за симуляцию в матче с «Салаватом»
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод первого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком» (4:1, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5) 1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5) 2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5) 4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)
«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Александра Беляева по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция)», — приводится текст решения на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, в начале третьего периода форвард красно-белых Александр Беляев получил две минуты штрафа за симуляцию после эпизода с защитником «Салавата» Михаилом Науменковым, который также был удалён на две минуты за задержку соперника клюшкой.
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