«Вашингтон» потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7 и, таким образом, потерпел крупнейшее поражение в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-2010/2011.

Последний раз столичная команда проигрывала с разницей в семь шайб 13 декабря 2010 года во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:7).

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 79 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 83 очками после аналогичного количества матчей располагается на девятой строчке в турнирной таблице Востока. В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус» 14 апреля.