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«Вашингтон» потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года

«Вашингтон» потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года
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«Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7 и, таким образом, потерпел крупнейшее поражение в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-2010/2011.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Монахан, Фаббро) – 01:00     2:0 Джонсон (ван Римсдайк) – 04:45     3:0 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 19:24     4:0 Фантилли (Матейчук) – 22:01     5:0 Монахан (Марченко) – 24:37     6:0 Силлинджер (Воронков) – 25:14     7:0 ван Римсдайк (Оливье) – 57:41    

Последний раз столичная команда проигрывала с разницей в семь шайб 13 декабря 2010 года во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:7).

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 79 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 83 очками после аналогичного количества матчей располагается на девятой строчке в турнирной таблице Востока. В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус» 14 апреля.

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