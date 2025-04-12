Воронков в матче с «Вашингтоном» продолжил выходить на лёд, несмотря на 10-минутный штраф
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В Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 7:0. Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков в третьем периоде получил 10-минутный штраф, однако продолжил выходить на лёд.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Монахан, Фаббро) – 01:00 2:0 Джонсон (ван Римсдайк) – 04:45 3:0 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 19:24 4:0 Фантилли (Матейчук) – 22:01 5:0 Монахан (Марченко) – 24:37 6:0 Силлинджер (Воронков) – 25:14 7:0 ван Римсдайк (Оливье) – 57:41
Судьи это заметили не сразу, но позже выписали «Коламбусу» две минуты за нахождение на льду игрока, который там находиться не должен, а также напомнили Воронкову, что ему ещё рано выходить на лёд.
В этом матче нападающий отметился результативной передачей на Коула Силлинджера, который забросил шестую шайбу в игре. Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 45 (21+24) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.
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