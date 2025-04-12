«Нью-Йорк Айлендерс» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ
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«Нью-Йорк Айлендерс» в матче с «Филадельфией Флайерз» уступил в серии буллитов со счётом 3:4 и потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фёрстер (Кутюрье, Мичков) – 23:28 (pp) 1:1 Ли (Добсон, Деанджело) – 30:54 (pp) 1:2 Добсон (Хорват, Мейфилд) – 37:58 2:2 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 44:29 3:2 Фёрстер (Типпетт, Кейтс) – 50:34 3:3 Хорват (Деанджело, Ли) – 58:59 4:3 Бринк – 65:00
После 79 игр «Айлендерс» с 80 очками занимают 12-е место в Восточной конференции. За три оставшихся матча команда уступает семь очков второму месту уайлд-кард, на котором расположился «Монреаль Канадиенс».
«Нью-Йорк Айлендерс» – четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз клуб брал трофей в 1983 году.
Напомним, за «Айлендерс» выступают российские хоккеисты Семён Варламов, Илья Сорокин, Александр Романов и Максим Цыплаков.
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