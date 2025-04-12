«Нью-Йорк Айлендерс» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» в матче с «Филадельфией Флайерз» уступил в серии буллитов со счётом 3:4 и потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

После 79 игр «Айлендерс» с 80 очками занимают 12-е место в Восточной конференции. За три оставшихся матча команда уступает семь очков второму месту уайлд-кард, на котором расположился «Монреаль Канадиенс».

«Нью-Йорк Айлендерс» – четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз клуб брал трофей в 1983 году.

Напомним, за «Айлендерс» выступают российские хоккеисты Семён Варламов, Илья Сорокин, Александр Романов и Максим Цыплаков.