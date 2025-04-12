Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Йорк Айлендерс» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ
Комментарии

«Нью-Йорк Айлендерс» в матче с «Филадельфией Флайерз» уступил в серии буллитов со счётом 3:4 и потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фёрстер (Кутюрье, Мичков) – 23:28 (pp)     1:1 Ли (Добсон, Деанджело) – 30:54 (pp)     1:2 Добсон (Хорват, Мейфилд) – 37:58     2:2 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 44:29     3:2 Фёрстер (Типпетт, Кейтс) – 50:34     3:3 Хорват (Деанджело, Ли) – 58:59     4:3 Бринк – 65:00    

После 79 игр «Айлендерс» с 80 очками занимают 12-е место в Восточной конференции. За три оставшихся матча команда уступает семь очков второму месту уайлд-кард, на котором расположился «Монреаль Канадиенс».

«Нью-Йорк Айлендерс» – четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз клуб брал трофей в 1983 году.

Напомним, за «Айлендерс» выступают российские хоккеисты Семён Варламов, Илья Сорокин, Александр Романов и Максим Цыплаков.

Материалы по теме
Видео
«Филадельфия» одержала победу над «Айлендерс» в серии буллитов, у Мичкова ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android