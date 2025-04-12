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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 12 апреля 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 12 апреля 2025 года
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Сегодня, 12 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Челябинске прошёл матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Трактор» принимал на своём льду минское «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5)     1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5)     1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5)     2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5)     3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5)     4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)    

В Москве местное «Динамо» встречалось с казанским «Ак Барсом». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 05:01 (5x4)     0:2 О'Делл (Яруллин) – 14:48 (5x5)     1:2 Пакетт (Уил, Сикура) – 38:52 (5x4)     1:3 Миллер (Галимов, Яшкин) – 50:34 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко) – 52:57 (5x5)     3:3 Комтуа (Рашевский) – 55:09 (5x4)     3:4 Сафонов (Галимов, Миллер) – 58:10 (5x5)     3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин) – 59:50 (en)    

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард» 0-1;
«Салават Юлаев – «Спартак» 1-0.

«Трактор» – «Динамо» Мн 1-0;
«Динамо» М – «Ак Барс» 0-1.

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