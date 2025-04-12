Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 12 апреля 2025 года

Сегодня, 12 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Челябинске прошёл матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Трактор» принимал на своём льду минское «Динамо».

В Москве местное «Динамо» встречалось с казанским «Ак Барсом». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард» 0-1;

«Салават Юлаев – «Спартак» 1-0.

«Трактор» – «Динамо» Мн 1-0;

«Динамо» М – «Ак Барс» 0-1.