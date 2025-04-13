Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 12 апреля 2025 года

12 апреля прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Счёт в парах четвертьфинала OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России:

«Динамо» (г. Санкт-Петербург) — «Магнитка» (г. Магнитогорск) — 1-1;

«Югра» (г. Ханты-Мансийск) — ХК «Норильск» (г. Норильск) — 2-0.

«Химик» (г. Воскресенск) — «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) — 2-0;

«Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — «Челмет» (г. Челябинск) — 2-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка чемпиона России ведётся до четырёх побед.