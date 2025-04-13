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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 12 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 12 апреля 2025 года
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12 апреля прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Челмет
Челябинск
1:0 Чесноков (Артамонов, Ильин) – 09:07 (5x4)     2:0 Уткин (Виноградов, Орлович-Грудков) – 46:33 (5x5)     2:1 Другаля (Почивалов, Кадышев) – 48:29 (5x4)     3:1 Виноградов (Опалев, Артамонов) – 56:59 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
6 : 2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 Овчинников (Чезганов) – 04:06 (5x5)     2:0 Усманов (Рябов, Егоров) – 12:03 (5x5)     3:0 Костенко (Куликов) – 19:34 (5x4)     3:1 Дишковский (Смирнов, Кабуш) – 19:50 (5x5)     4:1 Усманов (Костенко) – 33:17 (4x4)     5:1 Кровяков (Чезганов) – 33:52 (4x4)     5:2 Гребенщиков (Зеленов) – 44:22 (5x5)     6:2 Корбит (Егоров, Рябов) – 54:16 (5x5)    

Счёт в парах четвертьфинала OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России:

«Динамо» (г. Санкт-Петербург) — «Магнитка» (г. Магнитогорск) — 1-1;
«Югра» (г. Ханты-Мансийск) — ХК «Норильск» (г. Норильск) — 2-0.

«Химик» (г. Воскресенск) — «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) — 2-0;
«Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — «Челмет» (г. Челябинск) — 2-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка чемпиона России ведётся до четырёх побед.

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