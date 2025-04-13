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Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 12 апреля 2025, счет 7:3, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» потеряли шансы на попадание в плей-офф НХЛ, проиграв «Каролине»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Чатфилд (Орлов, Джарвис) – 09:02     2:0 Джарвис (Ахо, Блейк) – 17:46     3:0 Блейк (Джарвис, Ахо) – 22:02     4:0 Янковски (Каррье, Джост) – 32:59     4:1 Кайлли (Миллер) – 39:43     5:1 Стаал – 43:45     5:2 Миллер (Трочек, Панарин) – 46:07 (pp)     5:3 Фокс (Панарин, Трочек) – 49:02     6:3 Мартинук (Стаал) – 56:27     7:3 Стэнковен (Славин) – 57:59    

В составе хозяев отличились Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Джексон Блейк, Марк Янковски, Джордан Стаал, Джордан Мартинук (в пустые ворота) и Логан Стэнковен (в пустые ворота). За «Нью-Йорк Рейнджерс» забили Уилл Кайлли, Джей Ти Миллер и Адам Фокс. Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. На счету российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина две результативные передачи. Ворота команд защищали россияне Пётр Кочетков и Игорь Шестёркин соответственно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 81 очко за 80 матчей. Отставание от «Монреаля» за две игры до завершения сезона составляет шесть очков. «Каролина Харрикейнз» располагается на третьей строчке, заработав 99 очков за 79 игр.

Турнирная таблица НХЛ
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