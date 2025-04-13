Мичков сократил отставание от Селебрини и Хатсона в бомбардирской гонке новичков НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков отличился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б). Благодаря этому Матвей сократил отставание от канадского форварда «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини и американского защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона в гонке новичков НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фёрстер (Кутюрье, Мичков) – 23:28 (pp) 1:1 Ли (Добсон, Деанджело) – 30:54 (pp) 1:2 Добсон (Хорват, Мейфилд) – 37:58 2:2 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 44:29 3:2 Фёрстер (Типпетт, Кейтс) – 50:34 3:3 Хорват (Деанджело, Ли) – 58:59 4:3 Бринк – 65:00
Теперь в активе Мичкова 60 (24+36) очков. Он всего на два очка отстаёт от Селебрини, у которого 62 очка. 18-летний канадец забросил 24 шайбы и сделал 38 результативных передач.
Самым результативным среди всех новичков текущего сезона НХЛ остаётся Хатсон из «Монреаля», на счету которого 64 (6+58) очка.
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