Мичков сократил отставание от Селебрини и Хатсона в бомбардирской гонке новичков НХЛ

Российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков отличился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б). Благодаря этому Матвей сократил отставание от канадского форварда «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини и американского защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона в гонке новичков НХЛ.

Теперь в активе Мичкова 60 (24+36) очков. Он всего на два очка отстаёт от Селебрини, у которого 62 очка. 18-летний канадец забросил 24 шайбы и сделал 38 результативных передач.

Самым результативным среди всех новичков текущего сезона НХЛ остаётся Хатсон из «Монреаля», на счету которого 64 (6+58) очка.

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