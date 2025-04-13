Тренер «Вашингтона» высказался о поражении команды со счётом 0:7 в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7.

«Думаю, мы просто слишком легко отдали эти быстрые голы, и тем самым поставили себя в трудное положение. После этого игра уже по сути была решена. Дальше всё просто свелось к тому, чтобы доиграть оставшееся время», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

Напомним, российский капитан «столичных» Александр Овечкин пропускал матч, тренеры предоставили ему отдых.

В следующем матче «Вашингтон» вновь сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 14 апреля.