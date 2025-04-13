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Тренер «Вашингтона» высказался о поражении команды со счётом 0:7 в матче с «Коламбусом»

Тренер «Вашингтона» высказался о поражении команды со счётом 0:7 в матче с «Коламбусом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Монахан, Фаббро) – 01:00     2:0 Джонсон (ван Римсдайк) – 04:45     3:0 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 19:24     4:0 Фантилли (Матейчук) – 22:01     5:0 Монахан (Марченко) – 24:37     6:0 Силлинджер (Воронков) – 25:14     7:0 ван Римсдайк (Оливье) – 57:41    

«Думаю, мы просто слишком легко отдали эти быстрые голы, и тем самым поставили себя в трудное положение. После этого игра уже по сути была решена. Дальше всё просто свелось к тому, чтобы доиграть оставшееся время», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

Напомним, российский капитан «столичных» Александр Овечкин пропускал матч, тренеры предоставили ему отдых.

В следующем матче «Вашингтон» вновь сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 14 апреля.

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