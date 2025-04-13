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Панарин догнал Кросби и вышел на 10-е место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами в проигранном гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (3:7). Таким образом, россиянин вышел на 10-е место в бомбардирской гонке НХЛ сезона-2024/2025.

Всего на счету Артемия 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах нынешней регулярки. По очкам форвард «Рейнджерс» догнал 37-летнего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в активе которого 32 гола и 57 ассистов.

Возглавляют бомбардирскую гонку НХЛ — 2024/2025 российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. У обоих хоккеистов по 116 очков.