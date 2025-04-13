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Панарин догнал Кросби и вышел на 10-е место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ

Панарин догнал Кросби и вышел на 10-е место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами в проигранном гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (3:7). Таким образом, россиянин вышел на 10-е место в бомбардирской гонке НХЛ сезона-2024/2025.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Чатфилд (Орлов, Джарвис) – 09:02     2:0 Джарвис (Ахо, Блейк) – 17:46     3:0 Блейк (Джарвис, Ахо) – 22:02     4:0 Янковски (Каррье, Джост) – 32:59     4:1 Кайлли (Миллер) – 39:43     5:1 Стаал – 43:45     5:2 Миллер (Трочек, Панарин) – 46:07 (pp)     5:3 Фокс (Панарин, Трочек) – 49:02     6:3 Мартинук (Стаал) – 56:27     7:3 Стэнковен (Славин) – 57:59    

Всего на счету Артемия 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах нынешней регулярки. По очкам форвард «Рейнджерс» догнал 37-летнего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в активе которого 32 гола и 57 ассистов.

Возглавляют бомбардирскую гонку НХЛ — 2024/2025 российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. У обоих хоккеистов по 116 очков.

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