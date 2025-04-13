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«У нас разные цели». Форвард «Вашингтона» — о разгромном поражении в матче с «Коламбусом»

«У нас разные цели». Форвард «Вашингтона» — о разгромном поражении в матче с «Коламбусом»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о разгромном поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Монахан, Фаббро) – 01:00     2:0 Джонсон (ван Римсдайк) – 04:45     3:0 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 19:24     4:0 Фантилли (Матейчук) – 22:01     5:0 Монахан (Марченко) – 24:37     6:0 Силлинджер (Воронков) – 25:14     7:0 ван Римсдайк (Оливье) – 57:41    

«Очевидно, что у нас и у них разные цели. Но это не важно. Если мы будем играть правильно, с концентрацией и самоотдачей, всё будет хорошо», — приводит слова Дауда официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает первое место Восточной конференции, набрав 109 очков. «Коламбус», в свою очередь, находится на девятом месте, записав в свой актив 83 очка.

В следующем матче «Вашингтон» вновь сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 14 апреля.

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