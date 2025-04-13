«У нас разные цели». Форвард «Вашингтона» — о разгромном поражении в матче с «Коламбусом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о разгромном поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7.

«Очевидно, что у нас и у них разные цели. Но это не важно. Если мы будем играть правильно, с концентрацией и самоотдачей, всё будет хорошо», — приводит слова Дауда официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает первое место Восточной конференции, набрав 109 очков. «Коламбус», в свою очередь, находится на девятом месте, записав в свой актив 83 очка.

В следующем матче «Вашингтон» вновь сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 14 апреля.