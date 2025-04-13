Два ассиста Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Колорадо». У Ничушкина — 1+1

В ночь с 12 на 13 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и « Колорадо Эвеланш», победу в котором со счётом 5:4 одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились Куинтон Байфилд (1+2), Анже Копитар, Кевин Фиала (дубль) и Алекс Лаферрье (1+2). Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу без результативных действий. Форвард Андрей Кузьменко отличился двумя ассистами.
У гостей шайбы забросили Брок Нельсон (дубль), Сэм Малински и российский нападающий Валерий Ничушкин, в активе которого также результативный пас. Звезда и лидер «Колорадо» Натан Маккиннон участия в матче не принимал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Кингз» сыграют на выезде с «Эдмонтон Ойлерз» 15 апреля. «Колорадо» в своём уже заключительном матче текущего сезона регулярки в гостях встретится с «Анахайм Дакс» 14 апреля.
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