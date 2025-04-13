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Лос-Анджелес Кингз — Колорадо Эвеланш, результат матча 13 апреля 2025, счёт 5:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Два ассиста Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Колорадо». У Ничушкина — 1+1
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В ночь с 12 на 13 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и « Колорадо Эвеланш», победу в котором со счётом 5:4 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Байфилд (Кузьменко, Лаферрье) – 04:03     2:0 Фиала (Кузьменко, Байфилд) – 07:14 (pp)     2:1 Нельсон (Койл, Нечас) – 10:39 (pp)     2:2 Ничушкин (Лехконен, Жирар) – 22:13     3:2 Лаферрье (Кларк, Байфилд) – 30:57     4:2 Копитар (Кемпе, Андерсон) – 36:02     4:3 Малински (Ничушкин) – 49:18     5:3 Фиала (Лаферрье) – 52:11     5:4 Нельсон (Лехконен) – 57:20    

В составе победителей голами отметились Куинтон Байфилд (1+2), Анже Копитар, Кевин Фиала (дубль) и Алекс Лаферрье (1+2). Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу без результативных действий. Форвард Андрей Кузьменко отличился двумя ассистами.

У гостей шайбы забросили Брок Нельсон (дубль), Сэм Малински и российский нападающий Валерий Ничушкин, в активе которого также результативный пас. Звезда и лидер «Колорадо» Натан Маккиннон участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Кингз» сыграют на выезде с «Эдмонтон Ойлерз» 15 апреля. «Колорадо» в своём уже заключительном матче текущего сезона регулярки в гостях встретится с «Анахайм Дакс» 14 апреля.

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