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Иван Демидов присутствует на выездном матче «Монреаля» с «Торонто»

Иван Демидов присутствует на выездном матче «Монреаля» с «Торонто»
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Нападающий Иван Демидов присутствует на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2-й период
0 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль

Российский форвард наблюдает за игрой с трибун.

Фото: Фото из трансляции

Ранее сообщалось, что Демидов провёл первую тренировку в «Монреаль Канадиенс» Напомним, форвард недавно подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом.

Демидов может дебютировать в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс», который пройдёт 15 апреля

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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