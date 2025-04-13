Ахо высказался о том, что «Каролина» выбила «Рейнджерс» из борьбы за плей-офф

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо высказался о победе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3). После этого матча «Рейнджерс» потеряли шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

— Удовлетворена ли команда тем, что выбила «Рейнджерс» из борьбы за плей-офф?

— Нет. Мы просто сосредоточены на себе. Очевидно, что в последнее время мы не смогли победить, поэтому было приятно вернуться в строй, особенно учитывая то, как мы начали игру. С этого момента мы как бы взяли инициативу в свои руки, — приводит слова Ахо официальный сайт «Каролины».

На данный момент «Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков.