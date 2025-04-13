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Ахо высказался о том, что «Каролина» выбила «Рейнджерс» из борьбы за плей-офф

Ахо высказался о том, что «Каролина» выбила «Рейнджерс» из борьбы за плей-офф
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо высказался о победе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3). После этого матча «Рейнджерс» потеряли шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Чатфилд (Орлов, Джарвис) – 09:02     2:0 Джарвис (Ахо, Блейк) – 17:46     3:0 Блейк (Джарвис, Ахо) – 22:02     4:0 Янковски (Каррье, Джост) – 32:59     4:1 Кайлли (Миллер) – 39:43     5:1 Стаал – 43:45     5:2 Миллер (Трочек, Панарин) – 46:07 (pp)     5:3 Фокс (Панарин, Трочек) – 49:02     6:3 Мартинук (Стаал) – 56:27     7:3 Стэнковен (Славин) – 57:59    

— Удовлетворена ли команда тем, что выбила «Рейнджерс» из борьбы за плей-офф?
 — Нет. Мы просто сосредоточены на себе. Очевидно, что в последнее время мы не смогли победить, поэтому было приятно вернуться в строй, особенно учитывая то, как мы начали игру. С этого момента мы как бы взяли инициативу в свои руки, — приводит слова Ахо официальный сайт «Каролины».

На данный момент «Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков.

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